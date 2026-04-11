Nevşehir\'de DEAŞ\'a Operasyon: 2 Tutuklama

NEVŞEHİR'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında C.S. ve A.A.'nın örgüt üyesi olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
