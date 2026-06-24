Nevşehir'de Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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Nevşehir'de Kaza: 4 Yaralı

Nevşehir\'de Kaza: 4 Yaralı
24.06.2026 14:45
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Nevşehir'de bir otomobil takla attı, 4 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR'de takla atıp refüje devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Nevşehir-Kayseri kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre; 06 FA 2454 plakalı otomobil, sürücüsü Ömer Ö.'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp refüje devrildi. Sürücü Ömer Ö. ile Aleyna Ö., Lina Ö. ve Adem Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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