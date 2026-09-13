Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil apartman bahçesine düştü, sürücü yaralandı

NEVŞEHİR'de kontrolden çıkarak önce park halindeki otomobile çarpar, ardından apartmanın bahçesine düşen otomobilin sürücüsü S.Ö. yaralandı.

Kaza 16.30 civarında Cevher Dudayev Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde yaşandı. S Ö.'nün kullandığı 50 AFZ 309 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmişi sonucu önce park halindeki 50 AEE 261 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bir apartmanın bahçesine düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüsü S. Ö. yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA