Nevşehir'de Kuvvetli Rüzgarın Etkisi: Çatı Uçtu, Ağaç Dalları Kırıldı - Son Dakika
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Nevşehir'de Kuvvetli Rüzgarın Etkisi: Çatı Uçtu, Ağaç Dalları Kırıldı

Nevşehir'de akşam saatlerinde başlayan yağmurun ardından etkisini artıran kuvvetli rüzgar, Esentepe Mahallesi Güzelbahçe Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Çatıdan kopan parçaların çevreye savrulması sonucu park halindeki bazı araçlarda küçük çaplı hasarlar meydana geldi. Ayrıca Azimli Sokak'ta da rüzgarın şiddetiyle bazı ağaçların dalları kırıldı. Fırtına nedeniyle bazı semtlerde elektrik kesintileri yaşandı.

14.06.2024 21:55
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Nevşehir'de etkili olan kuvvetli rüzgarda bir binanın çatısı uçtu, ağaç dalları kırıldı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini fırtınaya bıraktı.

Yükseklerde etkisini artıran rüzgar nedeniyle Esentepe Mahallesi Güzelbahçe Sokak'ta 4 katlı bir binanın çatısı uçtu.

Çatıdan kopan parçaların çevreye savrulmasıyla park halindeki bazı araçlarda küçük çaplı hasar oluştu.

Azimli Sokak'ta da rüzgarın kuvvetiyle bazı ağaçların dalları kırıldı.

Fırtına sebebiyle bazı semtlerde de elektrik kesintisi yaşandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nevşehir'de Kuvvetli Rüzgarın Etkisi: Çatı Uçtu, Ağaç Dalları Kırıldı - Son Dakika

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