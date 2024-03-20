Nevşehir\'de minibüsün çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'de şehit diplomatlar için anma töreni düzenlendi

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, Karşıyaka'daki Şehit Diplomatlar Anıtı'nda düzenlenen törende, terör saldırılarında şehit olan diplomatlar ve kamu görevlilerinin huzurunda bir araya gelindiğini belirtti. Kaya, İzmir ve çevresinde yaşayan emekli büyükelçi ve diplomatların da her yıl bu anlamlı törene iştirak etmelerinden dolayı onur duyduğunu vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti.