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Nevşehir'de Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı - Son Dakika
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Nevşehir'de Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı

Nevşehir-Uçhisar kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Nevşehir\'de Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı
31.12.2023 - 22:05,
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Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Nevşehir- Uçhisar kara yolunda seyir halinde olan M.B. idaresindeki 50 ADG 344 plakalı otomobil, Uçhisar Mezarlığı mevkisinde aynı şeritte "U dönüşü" yapmaya çalışan H. İ'nin kullandığı 06 BOS 481 otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan M.B. yönetimindeki otomobil, mezarlık duvarına çarparak durabildi.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki sürücü ile araçlarda bulunan üç kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kısa süre trafiğe kapalı kalan yol araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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