Nevşehir'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Nevşehir'de düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Derinkuyu ilçesinde bireysel silahlanmanın önüne geçmek amacıyla belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada, ruhsatsız 6 av tüfeği ve tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 327 fişek, 15 bıçak, 4 muşta tabir edilen kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli jandarmadaki işlemleri devam ediyor.