Nevşehir'de tırla kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Ramazan Sert'in kullandığı 68 AEZ 863 plakalı kamyonet, Nevşehir-Acıgöl kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınında, Hasan Güler idaresindeki 50 ABL 290 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile aynı araçtaki bir kişi, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de Tır-Kamyonet Çarpıştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?