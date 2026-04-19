Nevşehir'de Trafik Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Nevşehir'de aydınlatma direğine çarparak yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
E.Ş'nin kullandığı 50 ZC 167 plakalı hafif ticari araç, Nevşehir-Derinkuyu kara yolu Göre beldesi girişinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
