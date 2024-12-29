Nevşehir\'de Trafik Kazasında İki Genç Hayatını Kaybetti

Güncel

NEVŞEHİR'de, devrilen hafif ticari aracın sürücüsünün yaşamını yitirdiği kazada yaralanan Emre İlkbahar (21) de tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Kaza, önceki gün saat 22.00 sıralarında Avanos ilçesi Göktaş Kavşağı'nda meydana geldi. Mustafa Çalıpınar'ın (27) kontrolünü yitirdiği 50 ADH 758 plakalı hafif ticari araç, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kontrolde sürücü Mustafa Çalıpınar'ın yaşamını yitirdiği, yanındaki Emre İlkbahar'ın ise yaralandığı belirlendi. İlkbahar, çağırılan ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren Emre İlkbahar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.