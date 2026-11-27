Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ), "Yapay Zekayı Anlamak ve Bilinçli Kullanmak" başlıklı seminer düzenlendi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite yerleşkesindeki Camlı Köşk'te gerçekleştirilen seminerde, akademik ve idari personel ile öğrenciler bir araya geldi.

NEVÜ Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Seydi Battal Gazi Karakoç, yapay zekanın eğitimden sağlığa, iletişimden sanata ve akademik araştırmalara kadar hayatın pek çok alanında etkili hale geldiğini anlattı.

Bilimsel gelişmelerin anlaşılır bir dille aktarılması ve araştırma kültürünün yaygınlaştırılmasının önemine değinen Karakoç, yapay zekanın bilgiye erişimi kolaylaştırması ve yaratıcı üretime katkı sunması gibi fırsatlar sağladığını ancak etik sorumluluk kapsamında eleştirel düşünme çerçevesinde kullanılması gerektiğini ifade etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Deviren ise yapay zekanın geniş bir alanda dönüşüm meydana getirdiğini belirtti.

Deviren, teknolojinin insanın düşünme ve karar verme becerilerini destekleyen bir araç olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

NEVÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ersin Kılıç da yapay zekanın çalışma prensipleri ve kullanımına ilişkin katılımcılara kapsamlı bilgiler verdi.

Etkinlik, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.