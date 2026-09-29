New Jersey'de sel bölgesine sonradan bırakılan araçlara sigorta soruşturması açıldı - Son Dakika
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New Jersey'de sel bölgesine sonradan bırakılan araçlara sigorta soruşturması açıldı

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New Jersey yetkilileri, fırtınanın ardından Edgewater'da su baskını bölgesine araçların sonradan bırakıldığını tespit etti. Selden bir gün önceye göre bölgede daha fazla araç bulunduğu, bunların lüks olduğu belirtilirken sigorta dolandırıcılığı şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

NEW ABD'de son fırtınanın yol açtığı selin yaşandığı bölgelere bazı araçların bilerek park edildiği tespit edilirken, "sigorta dolandırıcılığı" yapılıp yapılmadığına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

New Jersey eyaleti yetkilileri, ülkenin kuzeydoğu kıyılarında sel felaketine yol açan son fırtınanın ardından bazı araçların su baskını yaşanacak bölgelere sonradan getirilip bırakıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Hafta sonu New Jersey'in Hudson Nehri'ne kıyısı olan Edgewater semtinde su baskınına neden olan şiddetli fırtınanın ardından bazı araçların söz konusu bölgeye bırakıldığı bilgisini paylaşan eyalet yetkilileri, bunun "bir sigorta dolandırıcılığı olup olmadığına ilişkin soruşturma başlatıldığını" bildirdi.

Yetkililer, söz konusu bölgede selden bir gün öncesine göre daha fazla aracın bulunduğuna, sosyal medyada paylaşılan videolarda sonradan bu bölgeye taşınan araçların lüks taşıtlardan oluştuğuna dikkati çekti.

ABD basınında yer alan haberlerde de New York ve New Jersey eyaletlerinde sel felaketini kendi lehine çevirmek isteyen bazı dolandırıcıların "su basan alanlara araçlarını getirip park ettiği, sonra da sigortadan para talep ettiği" bilgileri yer aldı.

New Jersey, ABD eyaletleri arasında en yüksek araç sigorta prim oranlarına sahip eyaletlerden biri olurken, bu oranların sürekli arttığı bildiriliyor.

Uzmanlar, her yıl yüzlerce doları bulan prim artışlarının hırsızlık, daha pahalı onarımlar ve sigorta dolandırıcılığından kaynaklandığını belirtiyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: New Jersey'de sel bölgesine sonradan bırakılan araçlara sigorta soruşturması açıldı - Son Dakika
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