New York Borsası, İşsizlik Maaşı Başvurularının Azalmasıyla Yükseldi

Güncel

New York borsası, ABD'de işsizlik maaşı başvurularının azalması sonrası resesyon endişelerinin hafiflemesiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 600 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,76 artışla 39.446,49 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 2,30 artarak 5.319,31 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,86 kazançla 16.659 puana yükseldi.

ABD'de resesyon endişelerinin güçlenmesiyle hafta başında yaşanan satış baskısının ardından ülke ekonomisinin gücüne dair endişeler sürerken pay piyasalarında, bugün açıklanan verilerin ardından pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 3 Ağustos ile biten haftada 233 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta önceki haftaya kıyasla 17 bin kişi azaldı.

Analistler, ABD'de geçen hafta zayıf gelen ve resesyon endişelerini artıran istihdam verilerinin ardından işsizlik maaşı başvurularında yaşanan düşüşün iş gücü piyasasının durumu konusunda bir miktar rahatlama sağladığını belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, iş gücü piyasasındaki soğumanın işten çıkarmalardaki artıştan ziyade işe alımların yavaşlamasından kaynaklandığını ve Bankanın bir sonraki hamlesini belirlemesine olanak tanıdığını ifade etti. Barkin, gelecek birkaç ay içinde enflasyon tarafında iyi göstergeler görecekleri konusunda da oldukça iyimser olduğunu belirtti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de Fed'in görevinin borsadaki bozgunlara veya siyasi değerlendirmelere yanıt vermek olmadığına işaret etti. Sorunun iş gücü piyasasının kötüleşmeye devam edip etmeyeceği olduğunu ve daha fazla istihdam verisi görmeleri gerektiğini belirten Goolsbee, ABD ekonomisinde daha normal koşullara dönüldüğünü kaydetti.

???????Bu gelişmelerle yükselişini sürdüren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, gün içinde yüzde 4'ü görmesinin ardından yüzde 3,98 seviyesinde dengelendi.

Devam eden bilanço sezonu da yatırımcıların odağında yer alıyor. Eli Lilly'nin hisseleri, finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve şirketin gelir tahminlerini yükseltmesi sonrası yüzde 9,5 değer kazandı.

Warner Bros Discovery'nin hisseleri ise TV varlıklarındaki kaybın geleneksel yayıncılık işiyle ilgili endişelere yol açmasının ardından yüzde 9'a yakın değer kaybetti.