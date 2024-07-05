New York Borsası İstihdam Verileriyle Yükseldi - Son Dakika
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New York Borsası İstihdam Verileriyle Yükseldi

New York borsası, beklentilerin üzerinde gerçekleşen istihdam verileri sonrası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,17 artarak 39.375,87 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,54 artışla 5.567,19 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,9 kazançla 18.352,76 puana çıktı. Her iki endeks de kapanış rekorlarını yineledi. ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle dün kapalı olan piyasalarda, haftanın son işlem gününde pozitif seyir izlendi. Ülkede tarım dışı istihdam, haziranda 206 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı da 0,1 puan artışla yüzde 4,1'e çıktı ve Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise beklentiler dahilinde yüzde 0,3 artarak 35 dolara yükseldi. Analistler, haziranda istihdamın beklentilerin üzerinde artmasına karşın, nisan ve mayıs ayı verilerindeki aşağı yönlü revizyonların ABD iş gücü piyasasının yumuşadığına dair ek kanıt sağladığını ifade etti. Ücret artış hızının yavaşladığına ve işsizlik oranındaki artışa işaret eden analistler, Fed'in eylülde faiz indirimine başlayabileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini kaydetti. Analistler, yatırımcıların gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerini de değerlendireceğini aktardı. Verilerin açıklanması sonrasında ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yaklaşık 6 baz puan azalışla yüzde 4,28'e indi. Para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 73 oldu. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisselerindeki artış da devam etti.

05.07.2024 23:45
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NEW New York borsası, beklentilerin üzerinde gerçekleşen istihdam verileri sonrası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,17 artarak 39.375,87 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,54 artışla 5.567,19 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,9 kazançla 18.352,76 puana çıktı. Her iki endeks de kapanış rekorlarını yineledi.

ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle dün kapalı olan piyasalarda, haftanın son işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Ülkede tarım dışı istihdam, haziranda 206 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı da 0,1 puan artışla yüzde 4,1'e çıktı ve Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise beklentiler dahilinde yüzde 0,3 artarak 35 dolara yükseldi.

Analistler, haziranda istihdamın beklentilerin üzerinde artmasına karşın, nisan ve mayıs ayı verilerindeki aşağı yönlü revizyonların ABD iş gücü piyasasının yumuşadığına dair ek kanıt sağladığını ifade etti.

Ücret artış hızının yavaşladığına ve işsizlik oranındaki artışa işaret eden analistler, Fed'in eylülde faiz indirimine başlayabileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini kaydetti.

Analistler, yatırımcıların gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerini de değerlendireceğini aktardı.

Verilerin açıklanması sonrasında ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yaklaşık 6 baz puan azalışla yüzde 4,28'e indi.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 73 oldu.

Öte yandan, ABD Kongresi için yılda 2 kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun temmuz sayısını yayımlayan Fed, faiz indirimlerine başlamadan önce daha fazla güvene ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Enflasyonun geçen yıl belirgin şekilde azaldığı ve bu yıl mütevazı bir ilerleme kaydettiği belirtilen raporda, ancak Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiği vurgulandı.

Raporda, "FOMC, enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye doğru hareket ettiğine dair daha fazla güven kazanana kadar hedef aralığını düşürmenin uygun olmasını beklemiyor." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, ikinci çeyrekte teslim ettiği araç satışı beklentilerin üzerinde gerçekleşen ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisselerindeki artış devam etti. Bugün yüzde 2 değer kazanan şirketin hisselerinin bu hafta yüzde 25'ten fazla yükselmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel New York Borsası İstihdam Verileriyle Yükseldi - Son Dakika

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