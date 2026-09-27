New York'ta Ekinci COP31 brifingine, Gümrükçü GDAÜ toplantısına katıldı - Son Dakika
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New York'ta Ekinci COP31 brifingine, Gümrükçü GDAÜ toplantısına katıldı

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Dışişleri Bakan Yardımcıları Berris Ekinci ve Levent Gümrükçü, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta diplomatik temaslarda bulundu. Ekinci COP31 brifingine katılıp Malezya ve WFP yetkilileriyle görüştü, Gümrükçü ise GDAÜ toplantısına iştirak etti.

Dışişleri Bakan Yardımcıları, Büyükelçi Berris Ekinci ve Büyükelçi Levent Gümrükçü New York'ta diplomatik temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Ekinci ve Gümrükçü, Birleşmiş Milletler'in (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında bulundukları New York'ta görüşmelere ve toplantılara iştirak etti.

Ekinci, New York'ta düzenlenen "COP31 Operasyon ve Lojistik Brifingi"ne katıldı ve Malezya Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı İşler Genel Sekreter Yardımcısı Dato Dr. Ahmad Faisal ile görüştü.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau ile bir araya gelen Ekinci, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından düzenlenen "Stratejik bir Zorunluluk Olarak Su: Küresel Sınamalardan Ortak Eyleme" başlıklı etkinliğe katıldı.

Gümrükçü de, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: AA
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