New York'ta Karagöz Gösterisi

16.03.2026 01:22
NEW New York Türkevi'nde çocuklar, ABD'de her ramazan ayında sahnelenen Hacivat-Karagöz gösterisiyle eğlendi.

New York Türk Amerikan Sanat Topluluğu (TAASNY) ekibinin Karagöz Everywhere projesi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'den gelen Hayali Cemal Fatih Polat tarafından sahnelenen "Karagöz İstanbul Gezgini" adlı oyun, minik izleyicilere sunuldu.

Gösteride Karagöz, Hazerfen Ahmet Çelebi ile İstanbul'un tarihi mekanlarını gezerek izleyicileri eğlenceli bir kültür yolculuğuna çıkardı. Oyunda, Galata Kulesi, Kız Kulesi ve Alman Çeşmesi gibi İstanbul'un simge yapıları tanıtılırken, bu tarihi mekanların hikayeleri çocuklara gölge tiyatrosunun mizahi diliyle aktarıldı.

Türk çocuklar ile Amerikalı küçük izleyicilerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, geleneksel gölge oyununun eğlenceli anlatımı büyük beğeni topladı.

Anadolu'nun kültürel mirası, gölge oyunu farklı kültürlerle buluşturuluyor

Karagöz Everywhere projesi kapsamındaki etkinlikte ayrıca New York merkezli Chinese Theatre Works sanatçılarıyla gerçekleştirilen işbirliğiyle farklı gölge tiyatrosu gelenekleri bir araya getirildi.

Etkinlikte konuşan TAASNY Başkanı İbrahim Yazıcı, Karagöz gölge oyununun yüzyıllardır Anadolu'da yaşatılan önemli bir kültürel miras olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Karagöz, Anadolu'nun en güçlü anlatı geleneklerinden biridir. Başlattığımız Karagöz Everywhere girişimiyle bu kadim kültürel mirası Amerika'da yaşayan yeni nesillere tanıtmayı ve farklı kültürlerle buluşturmayı hedefliyoruz."

Gösterinin ardından düzenlenen Karagöz tasvir yapım atölyesinde çocuklar, kendi gölge oyunu figürlerini hazırlama fırsatı buldu. Atölye sonunda çocuklar yaptıkları tasvirleri hatıra olarak evlerine götürdü.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), New York Başkonsolosluğu, Turkish American Religious Foundation (TARF), Türk Hava Yolları (THY) ve Diyanet Center of America'nın desteklediği etkinlik, ramazan ayı ve Ramazan Bayramı kapsamında düzenlenecek yeni Hacivat-Karagöz gösterileriyle devam edecek.

Kaynak: AA

