New York'ta Stegosaurus İskeleti Rekor Fiyata Satıldı - Son Dakika
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New York'ta Stegosaurus İskeleti Rekor Fiyata Satıldı

ABD'nin New York kentindeki Sotheby's müzayedesinde, Apex lakaplı bitki yiyen dinozor türü Stegosaurus'un iskeleti 44,6 milyon dolara satıldı. Bu, açık artırmada satılan en değerli fosil olarak tarihe geçti. Apex'in 3 metre 40 santimetre boyunda ve 8 metrenin üzerinde uzunluğa sahip olan fosili, Amerika'da doğduğu ve kalacağı mesajıyla alıcı tarafından satın alındı. Apex'in yaklaşık 150 milyon yıl önce yaşadığı düşünülüyor.

18.07.2024 11:33
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ABD'nin New York kentindeki Sotheby's müzayedesinde, bir dinozor fosili 44,6 milyon dolara satıldı.

BBC'nin haberine göre, "Apex" lakaplı bitki yiyen dinozor türü Stegosaurus'un iskeleti, müzayede evi Sotheby's tarafından açık artırmayla satışa çıkarıldı.

Sotheby's tarafından yapılan açıklamada, ismi açıklanmayan bir alıcının Apex'e 44,6 milyon dolar vermesiyle Stegosaurus iskeletinin bugüne kadar "açık artırmada satılan en değerli fosil olarak" tarihe geçtiği belirtildi.

Apex'in fosilinin bugüne dek bulunan eksiksiz iskeletler arasında yer aldığı aktarılan açıklamada, 3 metre 40 santimetre boyundaki fosilin, burundan kuyruğa uzunluğunun ise 8 metrenin üzerinde olduğu kaydedildi.

Gizemli alıcı, açık artırmanın ardından Sotheby's müzayede evine "Apex, Amerika'da doğdu ve Amerika'da kalacak." mesajını iletti.

Apex, 2022'de bir paleontolog tarafından ABD'nin batı eyaletlerinden Colorado'daki Dinozor kasabası yakınlarında, tesadüfen keşfedilmişti.

Apex'in yaklaşık 150 milyon yıl önce yaşadığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: New York'ta Stegosaurus İskeleti Rekor Fiyata Satıldı - Son Dakika
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