New York Times: Trump'ın İran Savaşı ABD'nin Küresel Konumunu Zayıflattı

ABD merkezli New York Times gazetesi, Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı başlattığı savaşın ABD'nin küresel konumunu zayıflattığını iddia etti. Gazetenin analizine göre Trump, Kongre'den onay almadan ve müttefiklerinin çoğunun desteğini sağlamadan saldırı emri verdi, zayıf gerekçeler sundu ve askeri planlama yerine içgüdülerine dayandı.

NYT, savaşın ABD'ye dört temel zarar verdiğini savundu: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla küresel ekonomi üzerindeki etkisinin artması, ABD ordusunun askeri kapasitesinin zayıflaması, müttefiklerle ilişkilerin bozulması ve ABD'nin ahlaki otoritesinin zedelenmesi. Gazete, bu durumun uzun vadeli ittifaklara ve uluslararası hukuka zarar verebileceğini belirtti.