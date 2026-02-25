Nezir Derneği'nden Ramazan Yardımı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Nezir Derneği, ramazan yardımı kolisi dağıtımına başladıklarını bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, dernek gönüllüleri olarak hayırseverlerin kendilerine emanet ettiği ramazan kolilerini, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıkları belirtildi.

Açıklamada, şunları kaydedildi:

"Allah hayır sahiplerinden ve hayra vesile olanlardan razı olsun. Bu ramazan ayında da ihtiyaç sahibi aileleri gözetlemeyi sürdürüyoruz. Nezir Derneği olarak hayra adanmış gönüllülerin iyiliğini paylaşıyoruz."