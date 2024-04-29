Niğde Altunhisar Kaymakamı, yol kontrol ve arama noktasında denetime katıldı - Son Dakika
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Niğde Altunhisar Kaymakamı, yol kontrol ve arama noktasında denetime katıldı

Niğde Altunhisar Kaymakamı, yol kontrol ve arama noktasında denetime katıldı

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde Kaymakam Abdussamed Yiğit, yol kontrol ve arama noktasında denetime katılarak ekiplerle bir araya geldi. Yiğit, durdurulan araç sürücüleri ve yolcularla sohbet ederek kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, aranan şahısların yakalanmasına ve suç aydınlatmaya yönelik çalışmalarda gösterilen özveri ve başarıdan dolayı ekipleri tebrik etti.

29.04.2024 10:01
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Niğde'nin Altunhisar ilçesinde Kaymakam Abdussamed Yiğit, yol kontrol ve arama noktasında denetime katılarak ekiplerle bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yiğit ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Karakullukçu, kontrol noktasında görev yapan jandarma personelini ziyaret etti.

Burada durdurulan araç sürücüleri ve yolcularla da sohbet eden Yiğit, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaymakam Yiğit, aranan şahısların yakalanmasına ve suç aydınlatmaya yönelik çalışmalarda gösterilen özveri ve başarıdan dolayı ekipleri de tebrik etti.

Kaynak: AA

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