Niğde Belediyesi\'nden Öğrencilere Destek

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Niğde Belediyesi, ihtiyaç sahibi 1500 öğrenciye kırtasiye seti ve 300 öğrenciye de okul forması dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden destek alan ihtiyaç sahibi ailelerden eğitim gören 300 öğrencinin okul forması ihtiyacını karşıladı, 1500 öğrenciye de kırtasiye seti dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler ve öğretmenler açısından başarılarla dolu geçmesini diledi.

Belediye olarak eğitim yatırımlarına özel önem verdiklerini aktaran Özdemir, son 4 yılda kente 4 kütüphane kazandırdıklarını bildirdi.

Özdemir, eğitim yardımlarına devam ettiklerini belirterek, "Sevgili öğrencilerimizin ve kıymetli öğretmenlerimizin yeni eğitim öğretim yılını tebrik ediyorum. Niğde Belediyesi olarak tüm öğrencilerimizin en iyi şartlar altında eğitim alabilmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımızı bir kez daha yinelemek istiyorum." ifadesini kullandı.