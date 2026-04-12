Niğde Belediyesi Tarihi Bütçe Fazlası Açıkladı: 632 Milyon Lira

12.04.2026 14:30
Niğde Belediyesi, nisan ayı meclis toplantısında gelir-gider dengesinin tarihi bir seviyeye ulaştığını açıkladı. 632 milyon liralık bütçe fazlasının, disiplinli yönetim ve tasarruf odaklı politikalar sonucunda elde edildiği vurgulandı.

Niğde Belediye Meclisi'nin nisan ayı toplantısında açıklanan verilere göre, belediye gelir-gider dengesinde tarihi bir seviyeye ulaştı. Planlanan harcamaların altında kalındığı, buna karşın gelirlerin öngörülenin üzerine çıktığı ifade edildi. Açıklanan tablo, uygulanan mali disiplin politikalarının doğrudan sonucu olarak değerlendirildi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, "632 milyon liralık bütçe fazlasını tesadüfen değil, planlı ve disiplinli bir yönetim anlayışıyla elde ettik" vurgusu yapılırken, uygulanan tasarruf ve üretim odaklı modelin altı çizildi.

Belediye açıklamasında ilk olarak araç politikasıyla ilgili dönüşüme dikkat çekildi. Kiralık araç dönemine son vererek tüm araç filosunun belediyenin öz malı haline getirildiği, bu sayede uzun yıllardır süregelen kira yükünün tamamen ortadan kaldırıldığı belirtildi. Kamyonlardan çöp araçlarına, iş makinelerinden itfaiye araçlarına kadar 120'den fazla aracın satın alındığı açıklandı.

Açıklamada, belediyenin temel gider kalemlerini ortadan kaldırmaya yönelik üretim yatırımlarına da geniş yer verildi. Kilitli parke tesisi, beton santrali ve taş ocağının devreye alınarak en büyük harcama kalemlerinin kendi imkanlarıyla karşılanır hale gelindiği, bu yatırımlar sayesinde dışa bağımlılığın ortadan kaldırıldığı ve maliyetlerin minimum seviyeye çekildiği ifade edildi.

Enerji alanında yapılan yatırımların altı çizilen açıklamada, Güneş Enerji Santrali (GES), Rüzgar Enerji Santrali (RES) ve hidrojen sistemlerinin kurularak belediyenin enerji maliyetlerinin neredeyse tamamen ortadan kaldırıldığı vurgulandı. Türkiye'de belediye binasında hem GES hem RES kullanan tek kamu kurumu olma özelliğini taşıdıkları, ayrıca kurulan hidrojen sistemi sayesinde doğalgaz giderlerinin de büyük ölçüde sıfırlandığı belirtildi. İleri biyolojik arıtma tesisinin yanına kurulan GES ile arıtma tesislerinin elektrik maliyetinin sıfıra indirildiği ve buradan belediyeye ek gelir sağlandığı açıklandı.

Belediye, su yönetiminde hayata geçirilen akıllı sistemlere de dikkat çekti. SCADA sistemi ve tasarruftan kâr paylaşımı modeliyle, belediyenin kasasından tek kuruş çıkmadan içme suyu kuyularının ve motorların tamamen yenilendiği, bu sayede kayıp-kaçak oranlarının minimum seviyeye indirildiği ifade edildi.

Mali disiplinin en önemli unsurlarından birinin borç yönetimi olduğu vurgulanan açıklamada, SGK borçları dahil olmak üzere tüm ödemelerin zamanında gerçekleştirilerek belediyenin faiz yükü altına sokulmadığı, planlı ödeme sistemiyle mali yapının güçlü tutulduğu belirtildi.

Personel politikasıyla ilgili de net bir duruş sergilendiği açıklamada, ihtiyaç fazlası personel alımından özellikle kaçınıldığı, seçim öncesi ya da sonrası popülist adımlar atılmadığı vurgulandı. Yaklaşık üç yıl boyunca yeni personel alımı yapılmayarak bütçe dengesinin korunduğu, aynı şekilde ekonomik gerçeklerle bağdaşmayan maaş artışlarından da uzak durulduğu ifade edildi.

Açıklamanın sonunda ise belediyecilik anlayışına vurgu yapıldı: "Elde ettiğimiz tüm kaynakları yalnızca şehrimizin gerçek ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlara yönlendirdik. İsrafı önleyen, üretimi esas alan ve mali disiplini önceleyen bu yönetim anlayışımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." Niğde Belediyesi'nin açıkladığı bu kapsamlı mali tablo, yerel yönetimlerde sürdürülebilir bütçe yönetimi ve disiplinli belediyecilik anlayışının dikkat çeken örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

