Niğde Bor Emniyet Müdürlüğü operasyonda 2 bin 990 hap ele geçirdi, 1 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'nin Bor ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı ve 2 bin 990 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Valilik açıklamasına göre adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmada 3 şüpheliyi yakaladı.
Operasyonda, 2 bin 990 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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