Niğde-Çiftlik yolunda devrilen vinçte ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı

Niğde-Çiftlik yolunda devrilen vinçte ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde-Çiftlik kara yolu Tepeköy mevkisinde devrilen vinçte ağır yaralanan sürücü, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi; sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Niğde'de vincin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Mevlana Y. (39) idaresindeki 06 GEC 217 plakalı vinç, Niğde- Çiftlik kara yolu Tepeköy mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?