Niğde'de Bor Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi'nde Türk işaret dilini öğrenen 28 öğrenci sertifika aldı - Son Dakika
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Niğde'de Bor Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi'nde Türk işaret dilini öğrenen 28 öğrenci sertifika aldı

Niğde\'de Bor Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi\'nde Türk işaret dilini öğrenen 28 öğrenci sertifika aldı

Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Vali Cahit Çelik, 28 öğrencinin sertifika almasına katıldıklarını belirtti. Çelik, ülkede 3 milyonun üzerinde işitme ve konuşma engelli vatandaş olduğunu vurgulayarak, devletin bu bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yaptığını söyledi. Programda, 1 okul öncesi, 3 ilkokul, 22 ortaokul ve 2 lise olmak üzere toplam 28 öğrenciye sertifika verildi.

05.05.2024 15:36
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Niğde'de Bor Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi'nde Türk işaret dilinin öğrenen 28 öğrenci sertifika aldı.

Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Cahit Çelik, 28 öğrencinin heyecanına ortak olduklarını söyledi.

Ülkede 3 milyonun üzerinde işitme ve konuşma engelli vatandaşın olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Hayatın her alanında karşılaştığımız bu bireylerin ihtiyaçlarını anlayıp çözüm bulmada hem devletimizin hem de vatandaşlarımızın sorumlu olduğunun farkındayız. Devletimiz, işitme engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırmak için destekleyici çevre, eğitim ve bilinçlendirme, istihdam, iş dünyası ve erişilebilirlik alanlarında önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalarla toplum nezdinde farkındalığın artması ve işitme engellilerin yaşamına daha fazla katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu anlamlı sertifikayı almaya hak kazanan 1 okul öncesi, 3 ilkokul, 22 ortaokul ve 2 lise olmak üzere toplam 28 öğrencimizi yürekten kutluyor, ailelerine de teşekkürlerimi sunuyorum."

Konuşmaların ardından 28 öğrenciye sertifika verilen programa, Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çifcibaşı, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Niğde Sağırlar Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Hasan Kılıç ve engelli vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde'de Bor Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi'nde Türk işaret dilini öğrenen 28 öğrenci sertifika aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de Bor Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi'nde Türk işaret dilini öğrenen 28 öğrenci sertifika aldı - Son Dakika
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