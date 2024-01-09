Niğde\'de Fabrika İnşaatında Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

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Niğde'nin Bor ilçesinde fabrika inşaatında yüksekten düşen kalıp ustası hayatını kaybetti.
Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın inşaatında çalışan kalıp ustası Bilal K. (59), yaklaşık 8 metre yüksekten zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Bilal K. kaldırıldığı Bor Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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