Niğde'de ikinci kat balkonundan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı

Niğde'de ikinci kat balkonundan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'de bir apartmanın ikinci katındaki balkondan beton zemine düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebek, tedavi altına alındı.
Niğde'de ikinci kattaki balkondan düşerek ağır yaralanan bebek, hastanede tedavi altına alındı.
A.R.A. (1), Şahsüleyman Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki balkondan beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan bebek, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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