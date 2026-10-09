Niğde\'de kadın ve şiddetle mücadele il koordinasyon kurulu toplandı

Niğde'de Kadınların Güçlenmesi ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Soner Divli başkanlığında Valilik Hüdavent Hatun Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, kadınların eğitim, istihdam, girişimcilik ve sosyal hayata katılımlarının artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Ayrıca, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliğinin artırılması ve toplumsal farkındalığın geliştirilmesine yönelik faaliyetler de ele alındı.