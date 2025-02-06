Niğde\'de Kapalı 79 Köy Yolu Açıldı

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Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 79 köy yolu ulaşıma açıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle kapanan 79 köy yolunun, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

Kapalı köy yolunun bulunmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yağışın yoğun olduğu diğer köylerde de ana yollara öncelik verilerek kar temizleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Karla mücadele kapsamında 7 greyder, 11 kamyon, 3 iş makinesi, 10 operatör, 11 şoför, 1 müdür, 6 memur ve 1 formen kar temizleme çalışmalarında görev almaktadır. İlimiz genelinde yolların açık tutulması için ilgili kurumlarımız çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Özel İdare ekipleri, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması adına sahada aktif görev yapmakta ve gerekli müdahaleleri anında gerçekleştirmektedir."