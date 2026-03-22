Niğde'de Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Niğde'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Sazlıca TOKİ Kavşağı'nda Siirt Petrol firmasına ait yolcu otobüsü ile bir otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan M.Ö. (33), E.G. (25) ve F.E. (22) yaralandı.
Sağlık ekiplerince ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Ö. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
