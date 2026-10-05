Niğde'de sabah sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer düştü, ulaşımda aksamalar oldu

Niğde'de sabah sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer düştü, ulaşımda aksamalar olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'de gün doğumuyla birlikte sis etkisini gösterdi; kent merkezinde sabah saatlerinde yoğun sis görüldü. Sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi düşerken ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı, bölge dronla havadan görüntülendi ve sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.
Niğde'de gün doğumuyla birlikte sis etkisini gösterdi.
Kent merkezinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.
Yer yer görüş mesafesinin düştüğü bölge dron ile havadan görüntülendi.
Sis nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.
Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.
Kaynak: AA
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