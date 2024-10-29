Niğde'de Şantiye Şefi Asansör Boşluğuna Düştü

Niğde'de fabrika inşaatında asansör boşluğuna düşen şantiye şefi, tedavi altına alındı.
Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaat halindeki fabrikayı kontrol eden şantiye şefi V.A. (47), dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düşen V.A, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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