Niğde'de silahın kazara ateş alması sonucu 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Bağlama beldesinde U.B'nin temizliğini yaptığı tabanca, M.A'nın dokunması sonucu kazara ateş aldı.
Kurşunun isabet ettiği 63 yaşındaki S.B. ağır yaralandı.
Yakınları tarafından Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
U.B. ve M.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Silahlı Kaza: 63 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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