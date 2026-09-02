Niğde'de toplam 15 yıl hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
Niğde'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Niğde'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, haklarında 7 ayrı suçtan 13 yıl ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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