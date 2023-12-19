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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 70 aşçılık öğrencisi önlük giydi - Son Dakika
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 70 aşçılık öğrencisi önlük giydi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda okuyan aşçılık programı öğrencileri önlük giydi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 70 aşçılık öğrencisi önlük giydi
19.12.2023 - 16:32,
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda okuyan aşçılık programı öğrencileri önlük giydi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Serkan İbiş ve öğrenciler katıldı.

İbiş, programda yaptığı konuşmada, aşçılık programında mesleğe nitelikli eleman yetiştirdiklerini söyledi.

Programda 6 öğretim elemanın bulunduğunu belirten İbiş, sektörün beklentilerini göz önünde bulundurarak çağdaş gastronomiyle Türk mutfak geleneğini sentezleyerek geleceğin aşçılarını yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından 70 öğrenci, önlüklerini giydi.

Kaynak: AA
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