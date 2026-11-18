Niğde Ulukışla'da silahlı kavgada 1 kişi kolundan ve bacağından yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Başmakçı köyünde araç ile traktörün çarpışmasının ardından çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahla kolundan ve bacağından yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken şüpheli, olayda kullandığı silahla gözaltına alındı.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Başmakçı köyünde daha önce aralarında husumet bulunan H.Ö'nün (45) kullandığı araç ile C.Ü. (58) yönetimindeki traktörün çarpışması sonucu tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ü. silahla ateş ederek H.Ö'yü kolundan ve bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı H.Ö, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, şüpheli C.Ü'yü olayda kullandığı silahla gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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