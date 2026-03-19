Niğde Valisi Akmeşe'den Bayram Mesajı

19.03.2026 12:50
Vali Akmeşe, Ramazan Bayramı için birlik ve huzur mesajı yayımladı, tedbirler alındığını belirtti.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akmeşe, mesajında, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevinç ve huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramlarda sevginin, saygının ve hoşgörünün hakim olduğunu ifade eden Akmeşe, bayramların dargınlıkların sona erdiği ve gönüllerin buluştuğu müstesna bir zaman olduğunu kaydetti.

Akmeşe, özel günlerde büyükleri ziyaret etmenin, küçükleri sevindirmenin ve ihtiyaç sahiplerine el uzatmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Bayramda gerekli tedbirleri aldıklarını aktaran Akmeşe, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmeleri için ilimiz genelinde ilgili tüm kurumlarımızca gerekli tedbirler titizlikle alınmıştır. Bayram süresince özellikle trafik yoğunluğunun artacağı göz önünde bulundurularak, sürücülerimizin dikkatli ve duyarlı olmaları, trafik kurallarına riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır. Ramazan Bayramı'nın başta aziz milletimiz olmak üzere tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve esenlik getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimin bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Niğde, Son Dakika

