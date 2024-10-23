Niğdeli öğrenciler Erasmus+ kapsamında Romanya\'ya gitti

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Niğde'de Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi alanı öğrencileri, Erasmus+ programı kapsamında Romanya'ya gitti.

Okuldan yapılan açıklamaya göre öğrenciler, "Industry 4.0 Applications in Design and Manufacturing" isimli projenin 2. yurt dışı hareketliliğini Romanya'nın Suceava kentine gerçekleştirdi.

Romanya'da Liceul Tehnologic Mihai Eminescu okulunda 3 boyutlu yazıcıların kullanım amaçlarına yönelik sunum ve atölye çalışmaları yapıldı.

Türkiye'den giden öğrenciler ise yaptıkları sunumlarda 3B yazıcıların Türk milli eğitim sistemindeki yerini ve Türkiye'deki uygulamaları paylaştı.