Niğdeli öğrenciler Erasmus+ kapsamında Romanya'ya gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Niğdeli öğrenciler Erasmus+ kapsamında Romanya'ya gitti

Niğdeli öğrenciler Erasmus+ kapsamında Romanya\'ya gitti

Niğde'de Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi alanı öğrencileri, Erasmus+ programı kapsamında Romanya'ya gitti.

23.10.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi alanı öğrencileri, Erasmus+ programı kapsamında Romanya'ya gitti.

Okuldan yapılan açıklamaya göre öğrenciler, "Industry 4.0 Applications in Design and Manufacturing" isimli projenin 2. yurt dışı hareketliliğini Romanya'nın Suceava kentine gerçekleştirdi.

Romanya'da Liceul Tehnologic Mihai Eminescu okulunda 3 boyutlu yazıcıların kullanım amaçlarına yönelik sunum ve atölye çalışmaları yapıldı.

Türkiye'den giden öğrenciler ise yaptıkları sunumlarda 3B yazıcıların Türk milli eğitim sistemindeki yerini ve Türkiye'deki uygulamaları paylaştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Anadolu Lisesi, Teknoloji, Romanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğdeli öğrenciler Erasmus+ kapsamında Romanya'ya gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:36 CHP lideri Özel’den TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama Altını çizdiği bir nokta var CHP lideri Özel'den TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama! Altını çizdiği bir nokta var
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
20:21 TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı
19:51 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK’lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
10:25 MİT ve Emniyet’ten PKKKCK’ya ortak operasyon MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'ya ortak operasyon
10:13 Bahçeli’nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti’de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu Bahçeli'nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti'de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu
10:11 Brezilya’da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi Brezilya'da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi
09:57 Özgür Özel, “Kürtlere bir devlet teklif ediyorum“ sözlerine açıklık getirdi Özgür Özel, "Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine açıklık getirdi
09:51 Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi
09:50 Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif
09:47 Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru
09:38 Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye dev kaynak Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye dev kaynak
09:30 Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 22:30:49. #1.11#
SON DAKİKA: Niğdeli öğrenciler Erasmus+ kapsamında Romanya'ya gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.