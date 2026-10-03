Nigeria Fashion Week ilk kez Abuja'da, 40'tan fazla tasarımcı katılıyor - Son Dakika
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Nigeria Fashion Week ilk kez Abuja'da, 40'tan fazla tasarımcı katılıyor

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Başkent Abuja, 40'tan fazla Nijeryalı ve uluslararası tasarımcının katıldığı Nigeria Fashion Week 2026'ya ev sahipliği yapıyor. Daha önce Lagos'ta düzenlenen etkinlik ilk kez Abuja'da gerçekleşirken, dört gün boyunca moda gösterileri ve sektörel etkinlikler düzenleniyor.

Nijerya'nın başkenti Abuja, 40'tan fazla Nijeryalı ve uluslararası tasarımcının katıldığı "Nigeria Fashion Week 2026"ya ev sahipliği yapıyor.

Abuja'daki konferans salonunda gerçekleştirilen defilelerde, Nijeryalı mankenler, farklı renk ve dokulardaki kumaşlardan hazırlanan, büyük hacimli ve dikkat çekici tasarımları podyumda tanıttı.

Defilelerde, çok katmanlı kumaşlar, tüyü andıran desenler ve geniş silüetlerin öne çıktığı kreasyonlar dikkati çekti.

Tasarımlarda, Nijerya'nın renkli tekstil kültürünün yanı sıra karnaval estetiğinden de izler görüldü.

Geçen yıllarda Lagos'ta düzenlenen etkinlik, bu yıl ilk kez Abuja'da gerçekleştiriliyor. Dört??????? gün sürecek organizasyonda, moda gösterilerinin yanı sıra sektörün gelişimine yönelik çeşitli etkinlikler de düzenleniyor.

Nigeria Fashion Week İcra Kurulu Başkanı Lexy Mojo-Eyes, yaptığı açıklamada, organizasyonun Abuja'ya taşınmasıyla tasarımcılara eserlerini daha geniş bir platformda sergileme imkanı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

2026 edisyonunda moda tasarımının yanı sıra girişimcilik ve yatırım konularına odaklandıklarını ifade eden Mojo-Eyes, tasarımcıların daha geniş pazarlara erişim imkanlarının geliştirilmesinin de hedeflendiğini kaydetti.

Etkinlik, Nijerya'nın bağımsızlığının 66. yılı kapsamında düzenleniyor.

Kaynak: AA
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