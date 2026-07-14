Nihat Kahveci gözaltına alındı, serbest

ESKİ futbolcu Nihat Kahveci, eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Kahveci, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Kahveci, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Kahveci'nin eski eşinin şikayetçi olmadığı, darp raporu almak istemediği ve ifade vermeyi de reddettiği öğrenildi.
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