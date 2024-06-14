Nijer'de eski Cumhurbaşkanı Bazum'un dokunulmazlığı kaldırıldı

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Nijer'de Temmuz 2023'teki askeri darbeyle devrilen eski Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un dokunulmazlığı kaldırıldı.

Yerel basındaki haberlerde, askeri yönetimin başa gelmesinden sonra kurulan Devlet Mahkemesinin, eski Cumhurbaşkanı Bazum'un dokunulmazlığını kaldırdığı belirtildi.

Darbeden sonra feshedilen Yargıtay ile Danıştayın yerine kurulan Devlet Mahkemesinin bu kararı, Bazum'un yargılanmasının da önünü açtı.

Darbeden bu yana ev hapsinde tutulan ve istifa etmeyi reddeden Bazum, bu karar neticesinde Askeri Mahkemede "vatana ihanet" suçundan yargılanabilir.

General Abdurrahmane Tchiani önderliğinde 26 Temmuz 2023'te başa gelen askeri yönetim, Ağustos 2023'te, Bazum'un "vatana ihanet", "teröre finansman sağlamak" ve "devlete komplo kurmak" suçlarından yargılanacağını duyurmuştu.

Bazum, eşi Hadiza ile 26 Temmuz 2023'ten bu yana ev hapsinde tutuluyor.