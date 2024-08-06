Nijer'de Sel ve Toprak Kaymalarında Ölü Sayısı 77'ye Yükseldi

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Nijer'de hazirandan bu yana devam eden aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haziranda başlayan şiddetli yağışlardan 75 bin 711 kişinin etkilendiği bildirildi.

Açıklamada, sağanağın neden olduğu sellerde 34 ve toprak kaymalarında da 43 kişinin yaşamını yitirdiği, 87 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ölü sayısı 4 Temmuz'da 27 olarak duyurulmuştu.

Nijer'de haziranda başlayan yağış dönemi eylülde sona eriyor. Geçen yıl 137 bin 797 kişinin etkilendiği şiddetli yağışlar nedeniyle 41 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişi de yaralanmıştı.