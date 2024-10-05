Nijer'de Tekne Kazasında Ölü Sayısı 42'ye Çıktı

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ABUJA, 5 Ekim (Xinhua) -- Nijerya'nın orta kesimindeki Nijer eyaletinde meydana gelen tekne kazasında ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı Başkanı Abdullahi Baba-Arah gazetecilere yaptığı açıklamada Perşembe gününden bu yana en az 17 cesede daha ulaşıldığını, bunlardan altısının Cuma günü erken saatlerde bulunduğunu söyledi.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu'nun sözcüsü Perşembe günü yaptığı açıklamada, Salı gecesi 300'den fazla yolcu taşıyan teknenin alabora olmasının ardından en az 25 cesede ulaşıldığını duyurmuştu.

Tinubu adına açıklama yapan kıdemli başkanlık sözcüsü Bayo Onanuga, aşırı yüklü ahşap teknenin Salı günü geç saatlerde Mokwa yerel yönetim bölgesindeki Jebba Barajı'nın yukarısında Nijer Nehri üzerinde alabora olmasının ardından 150'den fazla kişinin kurtarıldığını söyledi.

Yerel yetkililer daha önce yaptıkları ayrı bir açıklamada, kazanın meydana geldiği sırada kurbanların Nijer'deki başka bir topluluktaki dini bir kutlamadan dönmekte olduklarını belirterek, kazaya karışan teknede çoğunlukla kadın ve çocukların bulunduğunu kaydetti. Kazanın kesin nedeni halen araştırılıyor.

Baba-Arah Cuma günü basına yaptığı açıklamada kayıpların bulunması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.