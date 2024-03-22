Nijer'de terör saldırısında 23 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nijer'de terör saldırısında 23 asker hayatını kaybetti

Nijer'in kuzeybatısında düzenlenen terör saldırısında kimliği belirsiz silahlı kişilerin operasyondan dönen askeri birliğe yaptığı saldırıda 23 asker hayatını kaybetti, 17 asker ise yaralandı. Ölen askerler anısına 3 gün ulusal yas ilan edildi. Tillaberi, Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ortak paylaştığı sınır hattında yer alıyor ve terörist grupların sık sık saldırısına uğruyor.

22.03.2024 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijer'in kuzeybatısında düzenlenen terör saldırısında 23 asker hayatını kaybetti.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kimliği belirsiz silahlı kişilerin Tillaberi bölgesinde operasyondan dönen askeri birliğe yaptığı saldırıda 23 askerin yaşamını yitirdiği, 17 askerin de yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, ölen askerler anısına bugünden başlayarak 3 gün ulusal yas ilan edildiği de duyuruldu.

Tillaberi, "3 ülke sınırı" olarak bilinen Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ortak paylaştığı sınır hattında yer alıyor.

Söz konusu sınır hattı, El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların sık sık saldırısına uğruyor.

Kaynak: AA

Burkina Faso, Nijer, Uluslararası, Güvenlik, Terör, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijer'de terör saldırısında 23 asker hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ahmet Davutoğlu Bartın'da ziyaretler gerçekleştirdi
    18:35 Ahmet Davutoğlu Bartın'da ziyaretler gerçekleştirdi

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bartın'da partisinin seçim bürosunun açılışını yaparak, Bartın'a kadın adayla hizmet edileceğini belirtti. Davutoğlu, daha sonra esnafı ziyaret etti.

  • Havza OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti Toplantısı Gerçekleştirildi
    18:35 Havza OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti Toplantısı Gerçekleştirildi

    Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yer tahsisleri, yeni yer tahsisi talepleri, doğal gaz arzı, devam eden yatırımların durumu ve diğer gündem maddeleri görüşüldü. Toplantı sonrası Tavlı ve beraberindekiler, Havza OSB'de üretim yapan bir firmayı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

  • Meral Akşener Tekirdağ'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi
    18:31 Meral Akşener Tekirdağ'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerinde seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Akşener, partisinin belediye başkan adaylarına destek istedi ve muhalefetin nasıl yapılacağını göstereceğini belirtti.

  • Cevdet Yılmaz: Döviz ihtiyacımız azaldı, dövize erişimimiz arttı
    18:29 Cevdet Yılmaz: Döviz ihtiyacımız azaldı, dövize erişimimiz arttı

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Son dönemde oluşturulmaya çalışılan spekülatif bir hava var. Buna da hiç kimsenin prim vermemesi gerekir, rakamlar ortada.

  • Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Sporcusu Ahmet Ünal Altın Madalya Kazandı
    18:27 Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Sporcusu Ahmet Ünal Altın Madalya Kazandı

    Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'na katılan Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcularından Ahmet Ünal, 73 kiloda altın madalya kazandı. Turnuvada rakiplerini yenerek büyük bir başarı elde eden Ahmet Ünal, ilçenin ve Türkiye'nin gururu oldu. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ahmet Ünal'ı tebrik ederek, sporcu şehri olma hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını belirtti.

  • Alanya'da plajdaki büfede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
    18:27 Alanya'da plajdaki büfede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

    Antalya'nın Alanya ilçesinde, plajda bulunan bir büfede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda büfede maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının dumanları ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

  • AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki'nin iddiaları hakkında açıklama yaptı
    18:27 AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki'nin iddiaları hakkında açıklama yaptı

    AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki'nin mevcut Belediye Başkanı Mustafa İduğ hakkında yaptığı iddialara cevap verdi. İnan, Eşki'nin İduğ hakkındaki açıklamalarının İzmir'e zarar verdiğini belirtti ve partisinin adaylarından gelen isyan seslerine dikkat çekti.

  • Meral Akşener Tekirdağ'da Esnaf Ziyaretleri Yaptı
    18:27 Meral Akşener Tekirdağ'da Esnaf Ziyaretleri Yaptı

    İYİ Parti lideri Meral Akşener, Tekirdağ'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek yerel seçimlerde belediye başkan adaylarına oy istedi. Bir balıkçı dükkanında yaşanan ilginç diyalogda Akşener, esnafın annesinin muhacir olduğunu öğrenince takıldı ve oylarına talip olduğunu söyledi.

  • BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı
    18:25 BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybederek 9.111,50 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı. Analistler, küresel pay piyasalarında risk iştahının azaldığını belirtti.

  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti
    18:24 Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti

    Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Bahar Öztan, uzun süredir mücadele ettiği kolon kanseri sonucu hayatını kaybetti. Cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Oğlu Yiğit Çolak, vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Cenaze törenine ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı.


17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet yöneticisine rastlayamazsınız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet yöneticisine rastlayamazsınız
16:44 Bağcılar’daki istismarcı sucu için 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi Bağcılar'daki istismarcı sucu için 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi
16:30 Gazze’de ateşkes için ABD’nin BMGK’ya sunduğu karar tasarısına Rusya ve Çin’den veto Gazze'de ateşkes için ABD'nin BMGK'ya sunduğu karar tasarısına Rusya ve Çin'den veto
16:30 Taşıt kredilerine yeni düzenleme geldi BDDK limitleri güncelledi Taşıt kredilerine yeni düzenleme geldi! BDDK limitleri güncelledi
16:25 Engin Polat’ın cezevinden ilk fotoğrafı Gören herkes Icardi’ye benzetiyor Engin Polat'ın cezevinden ilk fotoğrafı! Gören herkes Icardi'ye benzetiyor
17:19 Samsun’da 5 çocuk annesi altın hırsızı tutuklandı Samsun'da 5 çocuk annesi altın hırsızı tutuklandı
15:36 Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde
15:21 Semih Kılıçsoy krizi giderek büyüyor Feyyaz Uçar Montella’yı topa tuttu: Aynısını Arda Güler’e yapamazlar Semih Kılıçsoy krizi giderek büyüyor! Feyyaz Uçar Montella'yı topa tuttu: Aynısını Arda Güler'e yapamazlar
14:38 Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
14:33 Mustafa Destici kaza geçiren tır şoförüne yardım etti Mustafa Destici kaza geçiren tır şoförüne yardım etti
14:01 Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’na Marsilya’dan komik teklif Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Marsilya'dan komik teklif
13:42 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları
13:27 Cübbeli Ahmet Hoca’dan İsmailağa Cemaati’ne tehdit Çarşamba akşamına kadar süre verdi Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 18:34:22. #1.13#
SON DAKİKA: Nijer'de terör saldırısında 23 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement