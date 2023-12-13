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Nijer'deki darbe Nijeryalı mültecilerin geri dönüşünü etkiliyor - Son Dakika
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Nijer'deki darbe Nijeryalı mültecilerin geri dönüşünü etkiliyor

Nijer'de yaşanan askeri darbenin ardından Nijerya'ya sığınan binlerce Nijeryalı mültecinin ülkelerine dönüşü olumsuz etkileniyor. Borno eyaletinin Valisi Babagana Zulum, durumun endişe verici olduğunu belirterek hükümetin takip edeceğini açıkladı. Nijer'deki darbenin ardından Nijeryalı mültecilerin sayısı 85 binden fazla olduğu bildirildi.

Nijer\'deki darbe Nijeryalı mültecilerin geri dönüşünü etkiliyor
13.12.2023 - 23:25,
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Nijer'de 26 Temmuz'da yaşanan askeri darbenin, terör saldırıları yüzünden bu ülkeye sığınan binlerce Nijeryalının ülkelerine dönüşünü olumsuz etkilediği bildirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin Valisi Babagana Zulum, yaptığı açıklamada, "Nijer'deki darbe mültecilerin geri dönüşünü olumsuz etkiliyor." dedi.

Nijeryalı mültecilerin evlerine geri dönememesinden duyduğu endişeyi dile getiren Zulum, hükümetin durumu takibe devam edeceğini belirtti.

Borno eyalet hükumeti, Nijer'deki Nijeryalı mültecilerin sayısının çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 85 binden fazla olduğunu açıklamıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Kaynak: AA
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