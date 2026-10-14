Nijer, Fransa'nın iki istihbarat görevlisini sınır dışı kararına 'nankörlük' dedi

Nijer hükümeti, Fransa'nın iki Nijerli istihbarat görevlisini sınır dışı etmesini kınayarak kararı, "kabul edilemez bir nankörlük" olarak değerlendirdi.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Nijer hükümetinden yapılan açıklamada, Fransa'nın iki Nijerli istihbarat görevlisini sınır dışı ettiği belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın iki Nijerli istihbarat görevlisini sınır dışı etmesi kararının kınandığı aktarıldı.

Adalet Bakanı Alio Daouda ise kararı "kabul edilemez bir nankörlük" olarak nitelendirdi.

Daouda, sınır dışı edilen bir istihbarat görevlisinin 2014'te Fransız ordusuyla ortak yürütülen operasyonda yaralandığını hatırlatarak, söz konusu görevlinin takdir ve korumayı hak ettiğini belirtti.

Paris yönetimi, 16 Eylül'de iki Nijerli görevliyi "istenmeyen kişi" ilan etmiş ve sınır dışı etmişti. Fransa hükümeti, sınır dışı edilen görevlilerin Fransa'daki Nijerli muhalifleri izlediğini iddia etmişti.

Fransa ile Nijer arasındaki gerilim

Nijer'de Temmuz 2023'te askeri yönetimin iktidara gelmesinin ardından Fransa ile ilişkiler gerildi. Nijer yönetimi, Fransa ile askeri anlaşmaları feshederek Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasını istedi.

Fransa, Aralık 2023'te ülkedeki askerlerini çekerken Niamey Büyükelçiliğini de kapattı. İki ülke arasındaki gerilim sonraki dönemde de devam etti.

Nijer yönetimi, Ağustos sonunda yaşanan başarısız askeri ayaklanmayı kışkırtmakla Fransa'yı suçladı, Paris yönetimi ise iddiaları reddetti.