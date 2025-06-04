Nijer'in Ayrılması Kurbanlık Fiyatlarını Artırdı - Son Dakika
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Nijer'in Ayrılması Kurbanlık Fiyatlarını Artırdı

04.06.2025 11:23
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Nijer'in ECOWAS'tan ayrılması, Nijerya'daki kurbanlık hayvan fiyatlarını neredeyse iki katına çıkardı.

Batı Afrika ülkesi Nijer'in, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) ayrılmasının ardından bu ülkeye yönelik ticari kısıtlamalar Nijerya'da başta kurban pazarlarında olmak üzere etkisini göstermeye başladı.

Nijer'in komşusu Nijerya'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan fiyatlarında büyük artış yaşanıyor.

Özellikle kurbanlıkların önemli bir kısmının temin edildiği Nijer'den hayvan girişinin durması, pazarlarda fiyatları neredeyse iki katına çıkardı.

Nijerya'nın Nasarawa eyaletine bağlı Keffi bölgesindeki hayvan pazarlarında satıcılar, bu yılki Kurban Bayramı öncesinde ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade ediyor.

Hayvan tüccarı Dauda Buba, AA muhabirine, önceki yıllarda çok sayıda kurbanlığın Nijer'den getirildiğini ancak bu yıl ilk kez böyle bir duraklama yaşandığını söyledi.

"İnsanlar hayvan alamıyor"

Buba, geçen yıl aynı dönemde komşu ülke Nijer'den binlerce büyükbaş ve küçükbaş getirildiğini, bu sayede fiyatların dengede kaldığını anlattı.

Bu yıl Kurban Bayramı hazırlıklarının alışılmışın dışında geçtiğini belirten Buba, "Bu yıl Nijer hükümeti sınır geçişlerini kısıtladı. ECOWAS'tan ayrılması nedeniyle ticaret artık yapılamıyor. Sonuç olarak hayvan sayısı azaldı, talep arttı ama arz yetersiz. Bu yüzden fiyatlar neredeyse iki katına çıktı. İnsanlar artık hayvan alamıyor." diye konuştu.

Buba, bu yıl satışların oldukça düşük olduğunu dile getirerek, insanların kurban kesmek istediklerini ancak fiyatların yüksek olduğunu ifade etti.

Dauda Buba, Nijerya ile Nijer arasındaki ticaretin yeniden normale dönmesi için hükümete harekete geçme çağrısında bulundu.

"Kurban kesmek artık lüks oldu"

Fiyatların yükselmesi, sadece satıcıları değil, alıcıları da derinden etkiledi.

Ortalama bir koçun fiyatı geçen yıl 100 bin naira civarındayken, bu yıl aynı büyüklükteki bir hayvan için en az 170 bin naira talep ediliyor. Büyükbaş hayvanların fiyatı ise 800 bin nairayı aşmış durumda.

Hayvan pazarına gelen Bala Abubakar, kurban fiyatlarının yükselmesinin kendisini hayal kırıklığına uğradığını belirterek, kurban için ne yapacağını bilmediğini söyledi.

Kurbanı almak için şimdiden 3 pazar gezdiğini ancak uygun bir hayvan bulamadığını dile getiren Abubakar, "Her yıl ailece kurban keseriz ama bu yıl fiyatlar gerçekten çok yüksek. Cebimdeki parayla alabileceğim hiçbir hayvan yok. Kurban kesmek adeta lüks oldu." ifadesini kullandı.

Nijer'in kararı siyasi ve ekonomik yankılar yaratıyor

Nijer, Temmuz 2023'te yapılan askeri darbenin ardından ECOWAS tarafından uygulanan yaptırımlara tepki olarak Ocak 2024'te örgütten ayrıldığını açıklamıştı.

Nijer'in bu kararının ardından Burkina Faso ve Mali ile "Sahel Devletleri İttifakı" kurarak ECOWAS'a alternatif bir bölgesel blok oluşturma çabalarına girişti.

Nijer hükümeti, ECOWAS'a üye ülkelerle ticari ilişkilerini sınırlandırarak ulusal güvenliği ve ekonomik bağımsızlığı gerekçe gösterdi.

Bu adım, başta tarım ve hayvancılığa dayalı olan sınır bölgelerinde ekonomik durgunluğu ve fiyat artışlarını da beraberinde getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijer'in Ayrılması Kurbanlık Fiyatlarını Artırdı - Son Dakika

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