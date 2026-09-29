Nijerya Büyükelçisi, Güney Afrika'da Nisan'dan beri 3 Nijeryalının daha öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Nijerya Büyükelçisi, Güney Afrika'da Nisan'dan beri 3 Nijeryalının daha öldüğünü açıkladı

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Nijerya'nın Pretorya Büyükelçisi Femi Fani-Kayode, Güney Afrika'da Nisan'dan bu yana göçmenlere yönelik şiddette 3 Nijeryalının daha öldüğünü, sayının 12'ye çıktığını bildirdi. Önceki ölümlere ilişkin soruşturmanın sonuçlanmadığını ve kimsenin gözaltına alınmadığını belirtti.

Güney Afrika'da Afrikalı göçmenlere yönelik süren şiddet olaylarında 3 Nijeryalının daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'nın Pretorya Büyükelçisi Femi Fani-Kayode, Güney Afrika'da göçmenlere yönelik devam eden şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu şiddet olayları sırasında farklı bölgelerde 3 Nijeryalının daha öldüğünü kaydeden Fani-Kayode, böylece ülkede bu süre zarfında yaşamını yitiren Nijeryalı sayısının 12'ye yükseldiğini belirtti.

Fani-Kayode, önceki ölümlere ilişkin soruşturmanın henüz sonuç vermediğini ve henüz kimsenin gözaltına alınmadığını ifade etti.

Güney Afrika'da göçmen karşıtı olaylar

Güney Afrika'da, nisandan bu yana Afrikalı göçmenlere yönelik şiddet olayları yaşanıyor.

Nijerya hükümeti, Güney Afrika'da son dönemde yükselen yabancı karşıtı gerilim nedeniyle 1000'den fazla vatandaşını ülkeden tahliye etmeyi planladığını bildirmişti.

Hükümet, ülkeden ayrılmak zorunda kalan Nijerya vatandaşları için bu ülkeden tazminat talep edeceğini bildirirken, Senatoda Nijeryalılara yönelik yabancı düşmanı saldırılar nedeniyle Güney Afrika ile diplomatik ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesini öngören önerge kabul edilmişti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ise saldırıları kınayarak yabancı uyruklulara "ülke yasalarına saygı göstermeleri" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
UluslararasıGüney AfrikaDiplomasiPolitikaPretoriaNijeryaGüncelDünyaSon Dakika

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