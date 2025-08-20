Nijerya'da 400 Bin Çocuk Tehlikede!

Nijerya hükümeti ve Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'da gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmenin bir felakete dönüştüğünü ve acil müdahale edilmezse 400 bin çocuğun hayatının tehlikede olduğunu bildirdi.

Nijerya İnsani İşler ve Yoksulluğun Azaltılması Bakanı Yusuf Tanko Sununu ve BM Nijerya İnsani Yardım ve Mukim Koordinatörü Mohamed Fall, Dünya İnsani Yardım Günü 2025 kapsamında ortak bir bildiri yayınladı.

Bildiride, Nijerya'daki insani yardım çalışanlarının korunması çağrısı yapılarak, "İnsani yardım çalışanlarına ve sivillere yönelik saldırılar durmalı, uluslararası insancıl hukuk gözetilmeli, özellikle kadınlar ve kız çocukları korunmalıdır." ifadeleri yer aldı.

Küresel ölçekte insani yardıma yönelik dayanışmanın zayıfladığı aktarılan bildiride, uluslararası finansman kaynaklarının ciddi ölçüde azaldığı ve bunun en çok kırılgan toplulukları etkilediği belirtildi.

Nijerya'da gıda ve beslenme krizi: 400 bin çocuğun hayatı tehlikede

Bildiride, Nijerya'da artan gıda güvensizliği ile yetersiz beslenmeye de dikkat çekildi.

Ülkede insani ihtiyaçların giderek arttığına işaret edilen bildiride, "Nijerya'da gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme bir felakete dönüşüyor. 31 milyon kişinin gıda güvencesi yok, 10 milyondan fazla 5 yaş altı çocuk akut yetersiz beslenme yaşıyor. 3,5 milyon çocuk ağır yetersiz beslenme ile karşı karşıya. Acil müdahale edilmezse 400 bin çocuğun hayatı tehlikede." değerlendirmesi yapıldı.

Bildiride, insani yardımın saldırı altında olduğu, çalışmaların hükümet liderliğinde ve yerel aktörler tarafından yürütülmesi gerektiği ifade edildi.