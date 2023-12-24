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Nijerya'da 52 kişi çete tarafından rehin alındı, operasyonla kurtarıldı - Son Dakika
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Nijerya'da 52 kişi çete tarafından rehin alındı, operasyonla kurtarıldı

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde silahlı çete üyesinin rehin aldığı 52 kişinin operasyonlarla kurtarıldığı bildirildi. Operasyonlarda çete üyelerinin kaldığı kamplar imha edildi ve çok sayıda çete üyesi öldürüldü.

Nijerya\'da 52 kişi çete tarafından rehin alındı, operasyonla kurtarıldı
24.12.2023 - 00:33,  Güncelleme: 00:34
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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Sokoto eyaletinde silahlı çete üyesinin rehin aldığı 52 kişinin operasyonlarla kurtarıldığı bildirildi.

Sokoto eyaletinde yürütülen Hadarin Daji Operasyonun Sözcüsü Yahaya İbrahim, yaptığı açıklamada, ordunun, eyaletin 4 köyünün yanı sıra bölgedeki Bunwanga Gundumi Ormanı'nda silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

İbrahim, operasyonlarda çete üyelerinin fidye için kaçırdığı 52 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılan rehineleri sağlık kontrolünden geçirileceklerini aktaran İbrahim ardından ailelerine teslim edileceğini dile getirdi.

İbrahim, operasyonlarda silahlı çete üyelerin kaldığı kampları imha edildiğini belirterek çok sayıda çete üyelerinin öldürüldüğünü bildirdi.

Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA
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Batı Afrika, Nijerya, Uluslararası, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

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